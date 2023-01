Amazon zdarma rozhazuje The Evil Within 2, Lawn Mower Simulator a čtyři další hry

6. 1. 2023 16:55 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Na pravidelný příděl her zdarma na Epic Games Store už jsme si zvykli, stejně jako na slevové akce a novinky v konzolových předplatných. Po herních obchodech ale tituly rozdávají už i streamovací služby. Amazon Prime své předplatitele tento měsíc odměňuje rovnou šesti hrami pro PC. Mezi nimi kvalitativně jasně vede výborný survival horor The Evil Within 2.

Pokud vám nervy drásající horor nesedí, můžete vypnout a zrelaxovat se u sekání zahrad v Lawn Mowing Simulatoru nebo u puzzle hříčky Faraway 2. Do vesmíru vás pak vezme titul Breathedge, do minulosti retro simulátor pochůzkáře Beat Cop a noirovou estetiku nabídne adventura s antropomorfními zvířaty Chicken Police - Paint it RED!

Nabídka sice platí pouze pro předplatitele služby Amazon Prime, ta nicméně nabízí i 30denní zkušební verzi, během níž si hry můžete vyzvednout a zůstanou vám už napořád, aniž byste museli cokoliv platit.