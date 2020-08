Alaloth – Champions of The Four Kingdoms se připomíná novým trailerem

31. 8. 2020 17:54 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Akční RPG se v posledních letech stala prakticky synonymem soulslike titulů dle jednotného střihu. Vývojáři ze studia Gamera Interactive mají v plánu tento status quo změnit se svým chystaným titulem Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, který zavedenou formulku boří už jen tím, že místo pohledu třetí osoby budeme akci sledovat pěkně shora, izometricky.

Alaloth se na probíhajícím Gamescomu dočkal nového traileru, díky němuž si o hratelnosti můžete udělat trochu lepší představu. Hra se bude odehrávat v pestrém fantasy světě, který má připomínat ten nejtemnější středověk, autoři se při tvorbě světa nechali inspirovat takovými klasikami, jako je třeba Baldur‘s Gate.

Na vydání si budeme bohužel muset počkat trochu déle, kvůli globální pandemii byl termín posunut až na příští rok. Může vás ale aspoň potěšit, že autoři chtějí Alaloth vydat na všech platformách současně. Hra míří kromě PC i na aktuální generaci konzolí a také na Switch.