Akční RPG Too Human z Xboxu 360 si můžete stáhnout zdarma

23. 6. 2020 17:00 | autor: Šárka Tmějová

Too Human z roku 2008 je akčním RPG od již zaniklého studia Silicon Knights, které přepracovalo staré severské mýty do sci-fi kabátku. Hra byla původně vyvíjená už pro první PlayStation, kvůli problémům s enginem, a dokonce i soudním tahanicím ale vyšla až na Xbox 360. Ani tehdy nesbírala kdovíjak nadšená hodnocení, loni se však dočkala portu pro Xbox One skrze program zpětné kompatibility.

Pokud máte Xbox One anebo ještě Xbox 360, můžete si tohle 12 let staré střílečkové RPG zahrát úplně zadarmo. A třeba ho i srovnat s jeho tehdejší přímou konkurencí, Mass Effectem, který vyšel ve stejnou dobu a na rozdíl od Too Human se dočkal komerčního úspěchu i pokračování.

zdroj: Silicon Knights