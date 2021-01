Akční adventura Kena: Bridge of Spirits bude „otevřeně lineární“

13. 1. 2021 15:15 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud odebíráte Official PlayStation Magazine, pak v jeho únorovém čísle najdete rozhovor s Joshem Grierem, jedním ze dvou bratrů a zakladatelů studia Ember Labs. Loni v červnu nám v rámci streamu odhalujícího hry pro PlayStation 5 ukázali krásný titul Kena: Bridge of Spirits, o kterém se díky rozhovoru (zprostředkovaně přes Sirus Gaming) dozvídáme novou informaci o otevřenosti hry.

Hlavní příběh je ryze lineární a v dalším postupu hrou vám bude při každém průchodu hrou na tom samém místě překážet vždy ta samá hádanka nebo boss. Nicméně v oblasti před ní/m máte určitou volnost a svoboda přichází ke slovu i při snaze překonat takovou překážku.

Jako příklad je uvedená hádanka s ozubenými koly. Kena může jejich problém vyřešit bombou, nalézt luk a sestřelit cíl, nebo na ně aplikovat sílu dušiček Rot, které jí umožňují manipulovat předměty. Tvůrci tento přístup označují jako „wide linear“, tedy široce lineární, nebo ještě lépe otevřeně lineární.

Hlavní informací je fakt, že příběh bude striktně přímý, neovlivnitelný hráčem, ale k předem daným problémům půjde přistupovat z více směrů. Kena: Bridge of Spirits by podle posledních informací měla vyjít do konce letošního března na PC a PlayStationu 4 i 5.