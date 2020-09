Kena: Bridge of Spirits se odkládá na příští rok

14. 9. 2020 17:02 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Kena: Bridge of Spirits je jedním z titulů, které příjemně překvapily na červnovém eventu The Future of Gaming, na němž byl mimo jiné poprvé v celé kráse předveden PlayStation 5. Hra kromě této konzole míří i na PC a PlayStation 4, bude jí to ale trvat o něco déle.

Na Keně pracuje čtrnáctičlenný nezávislý tým Ember Lab z Los Angeles a bohužel se na vývoji podepsala koronavirová pandemie. Ta zapříčinila, že práce pokračují pomaleji, než si autoři původně spočítali, byli tedy nuceni přistoupit k nepopulárnímu rozhodnutí. Namísto letošního podzimu si Bridge of Spirits budeme moci zahrát až v prvním kvartálu příštího roku.

Vývojáři v příspěvku na Twitteru říkají, že práce z domova zkrátka přinesla další neočekávané výzvy a odklad je tím nejlepším řešením, aby hru mohli přinést v zamýšlené kvalitě. V příštích měsících se o kouzelném dobrodružství ze smyšleného světa máme dozvědět víc.