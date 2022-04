Akce No More Heroes III od Suda51 přestane být exkluzivitou Switche. Vyjde všude

Legendární vývojář podivných her Suda51 a jeho studio Grasshopper Manufacture loni v létě vydali pokračování jedné ze svých nejslavnějších sérií No More Heroes III. Hra tehdy vyšla pouze na Switchi, ale po roce jí skončí exkluzivita.

Vydavatel XSEED Games oznámil podzimní vydání hry na počítačích, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X|S, přičemž rovnou zveřejnil podobu fyzické hry s několika dodatečnými předměty. Stejný vydavatel dříve portoval i předchozí dvě hry série. Pokud pro vás byla platforma překážkou, od podzimu už nebude.

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis' toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5