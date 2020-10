50 skladeb ze soundtracku Sekiro: Shadows Die Twice vyjde na čtveřici vinylů

12. 10. 2020 17:03 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio FromSoftware vydalo ve spolupráci s Activisionem loni na jaře další ze svých akčních her. Soulsovka Sekiro: Shadows Die Twice je zasazená do Japonska 16. století okořeněného fantasy prvky a více než rok po vydání se ve spolupráci s vydavatelstvím Laced Records dočká své vlastní edice vinylů ve dvou barevných provedeních. Vyjde vás na 70 liber (zhruba 2 100 českých korun).

Na čtyřech deskách najdete padesátku skladeb, za nimiž stojí skladatelka Juka Kitamura, která se již dříve podílela na hudebním doprovodu k Bloodborne nebo Dark Souls 3, ve spolupráci s Norijukim Asakurou, autorem soundtracku k Tenchu.

V hudbě doprovázející Sekiro najdete tradiční japonské nástroje v kombinaci s orchestrálními a chorálními prvky, ale i závan tajemna, který vás přenese do alternativní historie období Sengoku.