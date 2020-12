21. update rozšiřuje Dead Cells o žádanou zbraň, nepřítele, nové mutace a vánoční oblečky

22. 12. 2020 10:23 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Je to neuvěřitelné, ale Dead Cells dostává již 21. obsahový update právě včas pro osvěžení zážitku po čas Vánoc. Úvodní obrázek prozrazuje to nejdůležitější – příchod dvou vánočních oblečků, a jelikož jde o francouzskou hru, tak se konečně můžete léčit sýrem camembert. A co za dárek je to opřený o stromeček? Tolik žádaná katana!

Když se podíváte na krbovou římsu, spatříte figurku komunitou vytvořeného nového nepřítele Demolishera třímajícího kuši s explozivními šipkami, zatímco vedle něj posazená sněhová koule našeptává, kde ho můžete najít. Objevuje se i nová příběhová místnost, došlo k přepracování barev rozdělujících zbraně do kategorií a můžete najít pět nových mutací, z nichž tři pracují s vašimi zbraněmi a štíty v batohu.

Kompletní seznam novinek naleznete zde. Samotný update už je dostupný na PC, zatímco konzole se dočkají na přelomu ledna a února. Tehdy zároveň vyjde druhé placené rozšíření Fatal Falls, o kterém se dozvíte víc v předchozím článku.