Zeldy na Switchi 2 nepodporují ukládání do cloudu. Důvody jsou nejasné

17. 4. 2025 16:14 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom v edicích pro Switch 2 nepodporují zálohování uložených pozic do cloudu přes Nintendo Switch Online. Upozornění se objevilo na stránkách amerického a evropského eShopu, zatímco japonská verze uvádí, že pro ukládání do cloudu bude aktivní předplatné nadále potřeba, kvůli čemuž je celá situace ještě nejasnější.

Zálohování navíc chybí jen u těchto dvou titulů, jiné chystané hry pro Switch 2 jako Metroid Prime 4: Beyond nebo upgrade pro Super Mario Party Jamboree tuto funkci mají. Nintendo zatím nevysvětlilo proč. Hráči se tak logicky obávají ztráty postupu, zejména pokud si přenesou uloženou pozici ze starší konzole, ale poté už ji nebudou moci zálohovat.