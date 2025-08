World of Warships vzdává hold 80 letům od ukončení druhé světové války v srpnové aktualizaci

5. 8. 2025 10:21 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Už je to 80 let od konce druhé světové války a k této významné události představuje World of Warships tři nové operace, které reflektují historický vývoj válečných manévrů. Během tří týdnů, v akci pojmenované „Ve jménu zítřka“, přičemž jedna operace bude k dispozici vždy po dobu jednoho týdne, mohou hráči splnit operace Arctic Convoy, Tokyo Express a Pacific Offensive. Každá z operací je navržena pro až sedm hráčů a nabízí různé cíle, včetně eskorty konvojů, tajných nájezdů a ničení opevněných nepřátelských zařízení.

Po třech týdnech se všechny operace na poslední týden vrátí, kdy si je mohou hráči projít znovu s rozšířenými omezeními týkajícími se tierů a národností. Při plnění cílů operací budou odměněni hvězdami, které je posunou v rámci zvláštní narativní kampaně, jež přispívá ke sbírce „'39-‘45 Chronicles“ a odemyká řadu odměn. Mezi nimi je speciální vzhled pro koncové vítězství druhé světové války na americkém bitevním křižníku Tier IX Iowa, nový efekt zničení nepřítele známý jako „Podvodní výbuch“, a americký velitel Robert Adams. Během celé aktualizace budou hráči moci sledovat putování během druhé světové války a odměnou pro ty, kteří dokončí událost, bude prémiový americký křižník Tier VIII San Diego.

Pro poslední aktualizaci přichází do přístavu prémiový americký torpédoborec USS Laffey, který má 20 fází výstavby. Tento středně velký torpédoborec je známý svým rozsáhlým služebním nasazením během druhé světové války, kdy se podílel na událostech, jako byla invaze v Normandii nebo bitva u Okinawy, za což získal přezdívku „Loď, která nezemřela“, po přežití šesti kamikaze útoků a čtyř přímých zásahů bombami. Pro hráče World of Warships je Laffey vybavena 127mm děly, která sice nemají velkou palebnou sílu, ale synergicky spolupracují se silným maskováním, vylepšenou protiletadlovou palbu a spotřebním zbožím Specialized Repair Teams. Laffey také zahrnuje variantu mechaniky Burst Fire, torpéda krátkého dosahu a časově omezený generátor kouře, který pomáhá kompenzovat některé její nevýhody.