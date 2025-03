Uniklo datum vydání Indiana Jones and the Great Circle na PS5

12. 3. 2025 10:06 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Indiana Jones and the Great Circle dorazí na PlayStation 5 už 17. dubna, tvrdí spolehlivý leaker Billbil-kun. Již za dva týdny, 25. března, by pak měly začít předobjednávky, kdy hra bude dostupná fyzicky i digitálně ve standardní a prémiové edici, stejně jako tomu bylo na Xboxu. Jejich cenovky by také měly být stejné – mimo Game Pass stojí Indy oficiálně 2 099 Kč, prémiová edice pak vychází na 2 849 Kč.

Titul s oblíbeným archeologem se tak přidává k rostoucímu seznamu exkluzivit Microsoftu mířících na jiné platformy. Po loňském úspěchu her jako Sea of Thieves, Grounded, Pentiment či Hi-Fi Rush na PS5 a Switchi plánuje Microsoft v roce 2025 na konkurenčních konzolích vydat třeba také Age of Empires II, Forzu Horizon 5 nebo Doom: The Dark Ages.