Unikl nepřekvapivý název nového Battlefieldu. Hra se představí za pár dní

EA slíbila, že během léta představí nový Battlefield, který se aktuálně vehementně testuje. Léto je téměř ve své polovině, přičemž insider Tom Henderson zvěstuje, že k velkému odhalení dojde na konci července. Něco se ale nechtěně odhalilo už nyní.

Na internet se dostala fotografie údajného balíčku zaslaného influencerům, který zdobí název Battlefield 6. Neoficiálně se tak potvrzuje nepřekvapivý název, ačkoliv se v poslední době spekulovalo, že by obal mohla zdobit sedmička (Battlefield 2042 by byla šestka).

Content creators are receiving packages from EA.



Battlefield 6 will be the title name and the preview to the world will probably be by the end of the month. pic.twitter.com/dEXoDVl4OC