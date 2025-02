6. 2. 2025 9:22 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Studio Iron Galaxy propouští 66 zaměstnanců. Američtí tvůrci stojící za Rumbleverse a pomocnými pracemi na hrách Call of Duty, The Last of Us, Uncharted, The Elder Scrolls, Falloutem, Destiny, BioShockem a Killer Instinct tak přišli o asi čtvrtinu svých kolegů.

Podle oznámení z profesní sítě LinkedIn jde o poslední možnou oběť před úplným krachem studia a otázku jeho dlouhodobého přežití. I nadále se Iron Galaxy bude snažit být spíše pomocným studiem u vývoje velkých titulů třetích stran.