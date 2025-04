Třetí filmoví Angry Birds doletí do kin za necelé dva roky

11. 4. 2025 9:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Poslední úspěchy filmových adaptací videoher, především aktuálně rekordního Minecraftu, zřejmě vdechly život dalším, už trochu zapomenutým projektům. Paramount Pictures například v uplynulých dnech oznámil, že třetí animovaní Angry Birds míří do produkce a do kin přiletí 29. ledna 2027.

zdroj: Paramount Pictures

„Vytvořit film, který by našel tak velké ohlasy u milionů lidí, kteří každý den přicházejí do styku s naším katalogem her a produktů, bylo dílem hluboké spolupráce. Jsme proto přesvědčení, že s talentovaným týmem u kormidla Angry Birds ve filmu 3 potěší dlouholeté fanoušky a vytvoří nové v těch, kdo naše hejno objeví poprvé,“ prohlásil ředitel společnosti Rovio, Alex Pelletier-Normand.

Vzhledem k tomu, že oba předchozí díly měly docela rozumný rozpočet, dává trojka smysl i přes lehce podměrečnou výkonnost dvojky v kinech (celosvětově utržila necelých 153 milionů dolarů). Opět se vrátí oblíbené postavy nadabované herci, jako je Jason Sudeikis, Rachel Bloom a Danny McBride, k nimž se nově přidá třeba Emma Myers ze zmíněného Minecraftu a seriálu Wednesday, Lily James, Tim Robinson nebo Keke Palmer. Na režisérskou sesli opět usedne John Rice, který se podílel na režii druhého dílu.