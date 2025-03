Team Fortress 2 opět ožije na Steamu

26. 2. 2025 12:59 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Team Fortress 2 Classic je fanouškovský mod, který si klade za cíl obnovit atmosféru a styl hry z jejích prvních let po vydání. Původně byl spuštěn v roce 2020 a od té doby si získal obrovskou popularitu. Nyní míří i na Steam, kde si ho hráči už mohou přidat do seznamu přání. Vyjít by měl letos.

Mezi hlavní prvky patří návrat vystřiženého obsahu, vizuální úpravy, a dokonce nová hratelná třída Civilian, inspirovaná prvním Team Fortress. Hra také přináší čtyři týmy místo tradičních dvou, přičemž nové frakce mají žlutou a zelenou barvu. Kromě toho mod upravuje některé původní zbraně, jako je nailgun, dynamit a uspávací pistole.

Součástí je také rozšířená podpora pro komunitní mody, což umožňuje hráčům upravovat vzhled hry a vytvářet vlastní zbraně či mapy. Vývoj Team Fortress 2 Classic začal už v roce 2014, přičemž tvůrci neustále pracují na aktualizacích a vylepšeních. Na Steamu bude vyžadovat vlastnictví základní hry TF2, která je dostupná zdarma. Vydání modu přichází v době, kdy Valve zveřejnilo zdrojový kód Team Fortress 2, což otevírá cestu k dalším ambiciózním úpravám hry.