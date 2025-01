Rockstar zařízl mod, který přidával Liberty City do GTA V

Zapálená komunita modderů se přes šest let snažila převést Liberty City z Grand Theft Auto IV do enginu GTA V. Těsně před cílovou čárou jim ale dal stopku samotný Rockstar. Liberty City Preservation Project tak světlo světa viděl pouhý měsíc. Oznámil to jeden z tvůrců na Discordu projektu.

There's a new mod on the block for GTAV "Liberty City Preservation Project", I tried out the mod. It's AMAZING, it has a working subway network, the police and ambient traffic are faithful and it's so polished.



Amazing work to the team of devs who worked on this! pic.twitter.com/aLLtOMvwsc