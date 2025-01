Resident Evil 6 obdržel rating pro Xbox Series. Očekává se vydání na současnou generaci

21. 1. 2025 9:00 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Resident Evil 6 by se v remasteru mohl brzy podívat na současné generace konzolí. Naznačuje to ESRB rating 17+, který titul obdržel pro Xbox Series. Dá se očekávat, že v případě remasteru by hra vyšla i na PlayStation 5, PC, případně i na Switch 2, který vyjde letos.

Série survival hororů by tak odbyla kontroverzně přijatý díl, který příliš akcentoval akci místo děsivé atmosféry, a nemusela by jej náročně remakovat, jak se zatím stalo v případě dílů 2 až 4. Znamená to ale, že Resident Evil 5 zatím jako jeden z mála nemá žádný moderní ekvivalent, což by mohlo naznačovat, že v Capcomu na remaku přece jen pracují.