Postavte si nemocnici ve zdarma rozdávaném Two Point Hospital

16. 6. 2025 12:34 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Platforma Epic Games Store nadále pokračuje v nastoleném rozdávání her zdarma. Minulý týden si uživatelé mohli aktivovat parádní Deathloop a k tomu hezkou adventuru Ogu and the Secret Forest, zatímco tento padl los na přístupnou strategii.

Do své sbírky si tak zdarma můžete přidat Two Point Hospital. Odlehčený nástupce Theme Hospital láká na stavění vlastního nemocničního zařízení, kde se potkáte s bizarními nemocemi a lehkou mírou managementu. Současně jde o start série, na který později navázalo Two Point Campus a letos i chválené Two Point Museum. Tudíž aspoň zjistíte, jestli vám její styl a tón vyhovují.

zdroj: Archiv

Tradičně platí, že je hra dostupná do čtvrtka 19. června 17:00. Následně se nabídka prostřídá a tentokrát budete moct řešit záhady v indie záležitosti The Operator.