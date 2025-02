Pokémon Go a další hry asi tvůrci prodají za 84 miliard do Saúdské Arábie

19. 2. 2025 12:02 | Aktuality | autor: Aleš Smutný

Tvůrci megaúspěšného titulu Pokémon Go Niantic se zřejmě chystají na obchod života. Aktuálně jednají se saúdskoarabským vydavatelstvím Scopely o prodeji všech svých titulů, v nichž hraje prim samozřejmě kultovní hra s chytáním Pokémonů. Pokud by se ale Niantic a Scopely dohodly, změní majitele i tituly Monster Hunter Now a Pikmin Bloom, které využívají licence Capcomu, respektive Nintenda.

Pro Niantic by šlo o definující obchod proto, že by částka za odprodej jejich herního portfolia dosahovala v přepočtu víc než 84 miliard korun. Pro Scopely přitom nejde o výlet do neznámých končin, firma stále profituje z titulu Monopoly Go!, který vydala v roce 2023. Navíc, její mateřská společnost vlastní podíly v Electronic Arts, Ubisoftu, Take-Two či Embraceru. Obchod zatím nebyl definitivně potvrzený, ale zdá se, že mu nic nebrání.