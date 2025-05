Nová aktualizace pro Helldivers 2 přilákala zpátky mnoho hráčů

Helldivers 2 minulý týden rozšířila masivní aktualizace Heart of Democracy, která přidala biom v podobě velkoměst, nový typ misí, dodatečné doplňky a civilisty, které je dobré netrefit. A jelikož šlo o slušné množství obsahu, povedlo se zpět do služby nalákat velké množství bojovníků za demokracii.

Obchodní ředitel studia Arrowhead Johan Pilestedt poznamenal, že po vydání updatu hra zaznamenala největší simultánní návrat hráčů v historii značky. Sdílel, že chvíli po vydání se počet bojovníků pohyboval kolem 197 928 nadšenců. Pokud se podíváme na čísla čistě ze Steamu (děkujeme SteamDB), zde se povedlo dosáhnout na maximum 163 581 současně hrajících uživatelů.

