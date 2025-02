Nintendo představí Switch 2 na streamu 2. dubna

Pokud se chcete dozvědět víc o chystaném Nintendu Switch 2, musíte si počkat na 2. dubna v 15 hodin, kdy bude Nintendo hostit svůj klasický stream Direct, na němž nabídnou „bližší pohled.“ Momentálně toho navíc moc nevíme, ostatně souhrn známých věcí najdete v našem článku.

Dá se čekat, že se dozvíme všechny detaily o funkcích konzole a také launchové tituly, mezi kterými by snad měl být nový Mario Kart. Ten samý měsíc proběhnou veřejné předváděčky v několika městech po celém světě.

Join us on April 2nd at 14:00 (UK time) for #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025, where we will share a closer look at #NintendoSwitch2.



► https://t.co/0iferS7Ev5 pic.twitter.com/JbnA7H9VmB