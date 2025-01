Muž s ikonickým hlasem domluvil. Zemřel dabér vypravěče Darkest Dungeonu

31. 1. 2025 12:36 | Aktuality | autor: Aleš Smutný

„Ruin has come to this family.“ I kdyby vás Darkest Dungeon nebavil, jedna věc vám musela utkvět v paměti. Úžasný, hypnotický hlas vypravěče, který glosoval dění na obrazovce a svým melodickým barytonem podtrhoval sychravou atmosféru hry. Patřil Waynu Juneovi, dabérovi, kterého si Chris Bourassa z Red Hook Studios vyhlédnul (nebo spíše vyslechnul) jako klíčový prvek pro svůj úspěšný dungeon s psychotickými hrdiny.

Nyní skrz síť BlueSky Bourassa oznámil, že „Předek, Učenec, Umělec a přítel“ Wayne June zemřel. Podrobnosti jeho úmrtí nejsou známé. June spolupracoval se studiem jak na prvním, tak na druhém dílu a jeho přednes prostě patřil k tomu nejlepšímu, a hlavně nejvíce atmosférickému, co si můžete v rámci her poslechnout. Ostatně, jeho hlas si můžete připomenout třeba tady: