Masivní modifikace Fallout: Nuevo México se znovu ruší

28. 1. 2025 12:51 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Loni v říjnu jsme psali novinku o oznamovacím traileru ambiciózního modu Fallout: Nuevo México. Kompletní předělávka New Vegas se tehdy vrátila potom, co ji její autor Zapshock v červenci zrušil, ale nezbývá nám než znovu odvolat, co už jsme jednou odvolali – modifikace se totiž opět ruší.

„Tento projekt byl několik let mou vášní, mou obsesí a důležitou součástí mého života. Strávil jsem na něm tisíce hodin, dlouhé noci, časná rána, všechno mezi. Jakkoliv tenhle projekt miluju, musím se zaměřit na své duševní zdraví a smířit se s realitou. Tým je malý (míň než čtyři lidi), nálož práce obrovská a cena, finanční i osobní, příliš vysoká. Zkrátka už ani já, ani ostatní nemůžeme nadále pokračovat,“ uvedl Zapshock na Discordu Fallout: Nuevo México. Rozhodnutí projekt zaříznout něj prý bylo bolestné, ale nezbytné.