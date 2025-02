Konec zlatých slevových bodíků. Nintendo před vydáním Switche 2 ruší část věrnostního programu

19. 2. 2025 11:22 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Nintendo ruší jeden ze dvou typů měny v rámci svého věrnostního programu. Od 25. března 2025 nadále nepůjde získávat zlaté body za nákupy her, které se dají proměnit za slevy. Za předobjednávky digitálních her před tímto datem věrnostní body stále obdržíte (i pokud k platbě dojde až později), stejně tak je půjde získat za registraci fyzických her vydaných do 24. března, a to do dvou let od jejich data vydání.

Nasbírané zlaté body můžete uplatnit do roka po jejich získání. Není přitom jasné, proč Nintendo k tomuto rozhodnutí přistoupilo, oznámení se omezuje na prosté poděkování za členství v My Nintendo a omluvu za případné nepříjemnosti. Nabízí se samozřejmě varianta, že se s chystaným nástupcem Switche chystá nová podoba věrnostního programu, každopádně ani našetřené zlaté body nepůjdou proměnit za slevy na exkluzivní hry pro Switch 2. S jejich utrácením tedy raději skrz nyní ještě omezenější platnost příliš neotálejte.