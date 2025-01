Karetní hit Balatro prodal 5 milionů kopií. „Hrajte víc nezávislých her,“ nabádá autor

22. 1. 2025 8:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Korunka nejlepší hry loňského roku Balatru o vlásek unikla, komerčnímu úspěchu ale Jimbo a jeho přátelé neutekli. Karetní roguelite postavené na pokerových figurách prodalo přes 5 milionů kopií. K nárůstu popularity mu v posledních měsících pomohlo vydání na mobilních telefonech a několik proměněných nominací na The Game Awards 2024. Do statistiky prodaných kusů se nepočítají předplatitelé Apple Arcade, v jehož rámci si karetní hit můžete zahrát také.

Balatro je výtvorem jediného vývojáře s přezdívkou LocalThunk, který se rozhodl zůstat v anonymitě. Vděk za přízeň ale hráčům vyjádřil na sociální síti X. „Posledních pár týdnů bylo bláznivých. Všem, kdo se do Balatra pustili potom, co ho viděli na The Game Awards: Snad si ho užíváte. Pokud je to vaše první nezávislá hra, zkuste si z jejich zkoušení udělat takový zvyk. Venku číhá spousta skvělých záležitostí!“ píše LocalThunk. O svůj seznam nezávislých doporučení se vývojář podělil začátkem roku.