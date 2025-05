Heroes of Might and Magic: Olden Era představují novou frakci

2. 5. 2025 11:11 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Chystaný návrat legendární tahovky Heroes of Might and Magic: Olden Era ve vývojářském deníčku představuje další frakci – Sylvany. Přírodní frakce pochází z lesů Murmurwoods a najdete v jejich řadách tvory spojené s přírodou. Můžete se těšit na křehké jednotky, které ale dominují v boji na dálku. Protivníky potrápí fauni, elementálové, magiští jeleni, herbomanceři a fénixové. Heroes of Might and Magic: Olden Era by ještě letos měla vstoupit do předběžného přístupu.