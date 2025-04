Fenomenální JRPG Clair Obscur: Expedition 33 slaví milion prodaných kopií

Čas od času se na videoherní scéně stane, že černý kůň sezóny dostojí pověsti a vznikne z něj zážitek, který by si hráči neměli nechat ujít. K podobné situaci došlo u Clair Obscur: Expedition 33 od francouzského studia Sandfall Interactive, jež okouzlilo kritiky i hráče (92 bodů ze 100 na serveru Metacritic). Proto může slavit 1 milion prodaných kopií během prvních tří dnů od vydání.

Na rozdíl od Ubisoftu studio upřesnilo, že se jedná o kopie dodané prodejcům a číslo nezahrnuje statisky ze služby Game Pass. Zájem o příběh Lumiére nadále roste a malý tým si může gratulovat k úspěšné prvotině.

