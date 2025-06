FBC: Firebreak i přes nižší zájem slaví milion hráčů

Kooperativní střílečka FBC: Firebreak je v herní divočině necelá dva týdny a finské studio Remedy hlásí překonání milníku jednoho milionu hráčů. Jde o sympatické číslo, které na první pohled dokazuje úspěch, ačkoliv studio přiznává, že je před nimi ještě spousta práce.

Reálná situace je totiž přeci jen trochu komplikovanější. Titul byl už při vydání součástí předplatitelských služeb PlayStation Plus a Game Pass, takže se k němu hráči dostali bez utracení dalších peněz. Když se navíc člověk podívá na čísla ze Steamu poskytované webem SteamDB, zjistí, že za posledních 24 hodin bylo ve hře na této platformě maximálně 156 lidí najednou, zatímco úplné maximum představuje rovněž podměrečných 1992 hráčů.

As of last night, we have surpassed 1 million players in FBC: Firebreak. This is a significant milestone, so thank you for playing from all of us at Remedy.



We know there is still a lot of work ahead of us, and we are super-motivated about it. We have a lot of exciting things… pic.twitter.com/frAgFGsrsQ