Dying Light slaví 10 let. Techland chystá několik her, deskovku i komiks

29. 1. 2025 12:30 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

První díl parkourové zombie akce Dying Light vyšel na umírající světlo světa 26. ledna 2015. Od té doby prodal přes 20 milionů kopií. Desáté výročí své nejvýraznější série, která se letos v létě dočká spin-offu s podtitulem The Beast, Techland slaví především ambicemi. Studio plánuje hned několik neoznámených projektů, které mají přesáhnout hranice videoherního světa – chystá deskovou hru, komiks na pokračování, upomínkové předměty a další.

Ve stínu výročí se do obou dílů Dying Light chystají updaty, které do první hry vrátí staré eventy s novými odměnami, stejně jako by ji měly zkrášlit po audiovizuální stránce. Dvojka by se pak měla dočkat změn v prologu a její roguelite režim Tower Raid by v ní měl zůstat už napořád. Oba díly zombie akce v otevřeném světě pak na PC i Xboxu momentálně pořídíte s příjemnou slevou.