Druhé DLC pro Kingdom Come: Deliverance 2 se ukáže už v srpnu

21. 7. 2025 11:14 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

První příběhové DLC Barvy smrti pro Kingdom Come: Deliverance II ostudu rozhodně neudělalo. Všichni ale trochu doufají, že šlo jen o rozjezd a další dva obsahové balíčky nabídnou vydatnější krmi, ačkoliv jejich obsah známe zatím jen v konturách. To by se ale mělo brzy změnit.

PR manažer studia Warhorse Tobias Stolz-Zwilling potvrdil, že druhé DLC s názvem Legacy of the Forge se důkladně představí na německém veletrhu Gamescom (a my u toho nebudeme chybět!). Už koncem srpna se tak dozvíme, co všechno bude obnášet obnova kutnohorské kovárny.

Tobi též potvrdil, že ani vydání není daleko. Podle původního harmonogramu mělo druhé rozšíření dorazit do konce září, takže není vyloučeno, že se v obchodech objeví už během veletrhu.

Ještě letos se hráči dočkají i třetího příběhového přídavku Mysteria Ecclesiae, kde se budete snažit zastavit šíření smrtelné nákazy, která zřejmě souvisí s klášterem v Sedleci. Všechny dodatky půjde koupit samostatně, nebo je získáte jako součást season passu či zlaté edice hry.