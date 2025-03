Dozvíme se o remaku Oblivionu už tento měsíc?

O remaku The Elder Scrolls IV: Oblivion se šušká už nějaký ten pátek. Předělávka kultovního RPG v Unreal Enginu 5 měla nejprve podle insiderů dostat oznámení v lednu s vydáním v červnu. Jenže jaksi máme polovinu března a po restaurovaném Cyrodiilu ani vidu ani slechu.

Either this month or next month. Release is likely to be sooner than the original June target; but still working to get details on an updated release date.