Do World of Tanks míří Lara Croft a Duke Nukem

8. 7. 2025 9:47 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Od 10. července World of Tanks přivítají dvě videoherní ikony. Ve spciálním Battle Passu s názvem Heroes' Paths se na bojiště řítí dvě jména známá celým generacím hráčů – Lara Croft a Duke Nukem. Do 21. července si je můžete odemknout a vyrazit do boje ve specializovaných tancích.

Každý z hrdinů má svou vlastní kapitolu – Tomb Raider nabídne 30 etap, Duke Nukem rovnou 40. Během nich sbíráte odměny jako 2D styly, emblémy, polepy a exkluzivní členy posádky v podobě samotné Lary a Duka. Oba mají navíc své původní dabéry – Keeley Hawes opět propůjčila hlas Laře a Jon St. John znovu burácí jako Duke.

Na konci každé kapitoly čeká hlavní cena: nový prémiový tank inspirovaný hrdinovým světem. Larina odměna je stroj IMT – americký střední tank VIII. úrovně, který kombinuje rychlost, přesnost a obratnost. Vizuálně ho zdobí detaily jako harpuny, lana, navijáky, cepíny nebo polní nářadí. Naopak Dukenův TS-6 na IX. úrovni je čistý chaos na pásech. Těžký útočný tank s jaderným reaktorem, laserovými kulomety, granátomety a dalším smrtícím arzenálem je přesnou herní metaforou testosteronového alfaborce.

Chybět nebudou ani balíčky s tematickým obsahem – dodatečné postavy, kosmetické i sběratelské předměty ze světů Tomb Raider a Duke Nukem pro ty, kdo chtějí z tanků vytěžit maximum stylu.