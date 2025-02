Do Prahy míří skladatel Bear McCreary. Představí soundtrack z God of War a Prstenů moci i nové album

17. 2. 2025 12:11 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Bear McCreary, skladatel třikrát nominovaný na Grammy a držitel cen Emmy a BAFTA, se vydává na svou první evropskou tour, během které se zastaví i v Praze. V klubu Roxy 22. dubna představí některé ze svých soundtracků, mezi něž patří hudební doprovod pro reboot God of War z roku 2018 a jeho pokračování s podtitulem Ragnarök, ale také své nové rockové album The Singularity. Na něm začal pracovat už jako teenager, během let se na něm podílela celá řada známých rockových talentů včetně Slashe, Serje Tankiana ze System of a Dawn či Coreyho Taylora ze Slipknot.

K dalším McCrearovým nedávným počinům patří soundtrack pro VR hru Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge a pro seriály Pán prstenů: Prsteny moci, Cizinka či Živí mrtví. Vstupenky na dubnový koncert pořídíte v sítích Ticketmaster, GoOut případně přímo přes pořadatelskou agenturu Obscure od 990 Kč.