Do PlayStation Plus Extra a Premium míří nejlíp hodnocená hra letošního roku

10. 4. 2025 13:44 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Sony odhalila seznam her, které v dubnu přibudou do knihovny pro předplatitele PlayStation Plus Premium a Extra. Hlavním tahákem se zdá být Blue Prince, logická záležitost, která je na Metacriticu se skóre 92 ze 100 zatím nejlépe hodnocenou letošní hrou. Kromě toho se můžete mimo jiných těšit na předloňskou akční adventuru ze světa Harryho Pottera Hogwarts Legacy, střílečku Battlefield 1 či na kooperativní kulinářskou hru PlateUp!.

Pro členy PlayStation Plus Premium jsou potom připravené dvě klasiky: survival horor Alone in the Dark 2 z roku 1993 a kaidžu bojovka War of the Monsters z roku 2003. Oba tituly nabídnou nejen nostalgickou zábavu, ale nově i plnou podporu trofejí. Kompletní seznam her pro tento měsíc vypadá následovně:

PlayStation Plus Premium a Extra:

PlayStation Plus Premium: