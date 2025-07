Damoklův meč nad Subnauticou 2. Odchází vedení studia

3. 7. 2025 11:08 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Studio Krafton oznámilo odchod klíčových členů vedení ze společnosti Unknown Worlds, autorů oceňované série Subnautica. Změna vrhá stín nejistoty na chystané pokračování Subnautica 2, které má letos vyjít v předběžném přístupu, byť o něm existuje velmi málo informací.

Z týmu odchází hned několik zásadních osobností: designér a režisér Charlie Cleveland, výkonný ředitel Ted Gill i spoluzakladatel Max McGuire. Do čela studia nastupuje Steve Papoutsis, dříve spojený s Visceral Games a Striking Distance Studios. Ke změnám dochází s okamžitou platností.

„Není nic důležitějšího než zážitek hráčů. Vzhledem k očekávání, která se pojí s druhým dílem Subnauticy, dlužíme naší komunitě tu nejlepší možnou hru – a co nejdříve,“ uvedl CH Kim, výkonný ředitel Kraftonu. „Chápeme, jak moc se komunita těší na další ponor do světa Subnauticy 2, a děláme vše pro to, abychom dodali zážitek, který jejich nadšení odpovídá – a přitom zůstali věrní našemu důrazu na kvalitu. Velmi si vážíme trpělivosti a důvěry našich Subnautů a děláme maximum pro to, aby výsledek čekání stál za to.“