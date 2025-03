Cordyceps a káva? Premiéru 2. řady The Last of Us doprovodí netradiční kofeinový experiment

27. 3. 2025 15:51 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

U příležitosti druhé série seriálové adaptace The Last of Us spojilo HBO síly s výrobcem houbových kávových směsí Four Sigmatic a uvádí velmi netradiční limitovanou edici mleté kávy inspirovanou postapokalyptickým herním světem. Speciální směs obohacená o vitamin B12 a extrakt z kávových zrn totiž obsahuje korálovce ježatého a housenici čínskou, jinak známou jako cordyceps.

Zatímco v seriálu představuje tato houba hrozbu pro lidstvo, v reálném světě je její využití bezpečné a potenciálně dokonce přínosné, jak v minulosti vysvětlil třeba mykolog Paul Stamets. Cordyceps údajně v lidském těle působí protizánětlivě, Four Sigmatic pak v popisu uvádí, že jejich směs pomáhá se soustředěním a množstvím energie. Inu, pořád je to v základu káva. Pokud vás netradiční kombinace s houbami zaujala, více informací a možnost si ji pořídit naleznete na webu obchodu.