Česká hra We Grew Up in War o dětech ve válce se připomíná novou upoutávkou

6. 3. 2025 15:52 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Pražské studio Charles Games, které stojí za hrami jako Attentat 1942, Beecarbonize či Playing Kafka, připomíná blížící se vydání své další adventury We Grew Up in War o dětech vyrůstajících během konfliktů na Ukrajině, v Bosně a Sýrii. Kromě vizuálního stylu minimalistického prostředí doplněného o ručně kreslené prkvy představuje nová upoutávka také vybrané herní mechanismy a scény, které budete moct prožít s dětskými hrdiny Melisou, Makem, Annou či Zeinou.

Na více než dvaceti interaktivních vinětách vás čeká rozmanitá herní náplň, od přerovnávání zásob jídla přes hledání ukrytu po boj s imaginárními monstry. Nelineární příběhy válkou poznamenaných dětí budete částečně utvářet i sami tím, jak za sebe poskládáte jejich vzpomínky na fotografiích.

We Grew Up in War vyjde na mobilní telefony a počítače na začátku roku 2026. Už teď si ji na Steamu můžete přidat do seznamu přání.