Bungie už brzy představí dlouho chystaný Marathon

7. 4. 2025 11:14 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Ačkoliv Bungie nadále pečuje o svou dvorní značku Destiny, chystá mezitím oživení devadesátkové legendy Marathon. Tým v pondělí ráno vydal krátký teaser, jenž láká na 12. dubna (sobota) v 19:00, kdy začne showcase věnovaná hře, během které se důkladně představí rovnou i se záběry z hraní. V teaseru mimo jiné spatříte pár výjevů, které upomínají na lehce pastelový vizuál, jemuž budou vévodit kontrastní barvy a hromada androidů.

Příznivci originálu by si měli připomenout, že novinka bude extrakční PvP střílečkou, tedy žánrem, kam spadá třeba Escape from Tarkov. Na druhou stranu se podíváte do stejného světa, který chce svou historii vyprávět poutavě a originálně. Vzhledem k tomu, že titul nemá mít příběhovou kampaň, je otázkou, zda se to povede.

Nadále platí, že Marathon vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Rovněž se počítá s funkcí cross-play a možností přenosu postupu napříč platformami.