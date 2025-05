Bungie údajně pozastavilo marketingové kampaně pro Marathon

26. 5. 2025 14:29 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Extrakční střílečka Marathon se kvůli neobratnému vedení studia Bungie potácí v nejistotě. Na představení hry, které doprovázely chladné reakce, navázala kontroverze o zneužití fanouškovské tvorby, což byl jen jeden z důvodů, proč morálka ve studiu údajně upadá. Veřejné mínění aktuálně hře moc nehraje do karet, kvůli čemuž hrozí odklad naznačený mimo jiné pozastavením marketingových snah.

V podcastu Sacred Symbols+ se bývalý novinář webu IGN Colin Moriarty nechal slyšet, že se od svých zdrojů dozvěděl o pozastavení placených marketingových plánů pro hru. Neví, jestli šlo o krok, který Bungie plánovalo předem, vzhledem k velikosti hry se to však jeví nepravděpodobné.

„Někdo, kdo je obeznámený s marketingovými plány na klíčovém zámořském trhu, mi řekl, že se nyní vůbec neplánuje placený marketing pro Marathon. Nevím, jestli plány ovlivnilo to, co se nedávno stalo, nebo jestli to byl původní plán či cokoli mezi tím, ale u hry takové velikosti jde o poměrně neobvyklý krok,“ tvrdí.

23. září by tak pro Marathon nemuselo být finálním datem vydání. Možná si Bungie chce vzít trochu víc času, aby zkusilo zvrátit nepřízeň publika vůči extrakční střílečce.