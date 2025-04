Bethesda prodává serverové komponenty The Elder Scrolls Online

17. 4. 2025 10:06 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Bethesda slaví deset let od spuštění The Elder Scrolls Online stylově – nabízí k prodeji fyzické serverové komponenty, které kdysi poháněly samotnou hru. Na oficiálním e-shopu Bethesda Gear si fanoušci mohou pořídit jeden z pouhých 2000 originálních paměťových modulů ze starých serverů. Každý kus je zasazen do luxusního dřevěného rámu se zlatým štítkem a doplněn certifikátem pravosti i holografickou nálepkou s unikátním číslem. A cena? 110 dolarů za kus.

Zatímco sběratelé mohou lovit hardwarové relikvie, samotná hra vstupuje do nové éry. Bethesda představila první sezónu s názvem Seasons of the Worm Cult, která přinese zcela novou lokaci zvanou Isle of Solstice. Mezitím se na internetu objevily uniklé záběry z údajného remasteru Oblivionu – a pokud jsou informace správné, mohli bychom se ho dočkat už v týdnu od 21. dubna.