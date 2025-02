Beta Monster Hunter Wilds potrvá kvůli výpadku PSN déle

Capcom se po víkendovém kompletním výpadku služeb PlayStation Network rozhodl prodloužit nadcházející druhé kolo otevřené bety Monster Hunter Wilds. Potrvá o rovný den déle, kdy začne v pátek 14. února od 4 hodin ráno našeho času a skončí v úterý 18. února ve 3:59, a to na všech platformách, nejen na PlayStationu 5. Vedle konzole od Sony se do chystaného pokračování populární lovecké série můžete pustit i na PC a Xboxu Series X/S.

Výpadek, způsobený zřejmě rozsáhlým DDoS útokem, vyřadil o víkendu služby PSN z provozu téměř na celý den. Sony odškodní všechny předplatitele PlayStation Plus, kterým jejich stávající předplatné prodlouží o pět dní.

Hunters, we're pleased to confirm that due to the PlayStation Network outage that occurred during the first week of OBT2, we're extending the second week of OBT2 by +24 hours on all platforms!



New period:

Feb. 13, 7pm PT / Feb. 14, 3am GMT – Feb. 17, 6:59 pm PT / Feb. 18, 2:59… pic.twitter.com/i0jTHjYHyx