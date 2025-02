PSN po hodinách výpadku zase funguje, nabízí kompenzaci

Síť PlayStation Network byla o víkendu mimo provoz více než 20 hodin. Nešlo hrát přes internet, nakupovat nové hry a synchronizovat uložené pozice. Sony se službu povedlo zprovoznit v neděli nad ránem. Zákazníkům PSN komplikace kompenzují prodloužením předplatného PS Plus o pět dní. Důvod výpadku firma nezveřejnila.

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service.