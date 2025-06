Bend Studio, autoři Days Gone, propouští po zrušení projektu třetinu týmu

11. 6. 2025 11:31 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Studio Sony Bend, známé především díky motorkářské akci Days Gone, oznámilo hromadné propouštění zhruba třetiny zaměstnanců. Podle informací Jasona Schreiera z Bloombergu se jedná přibližně o 40 lidí, kteří opouštějí tým poté, co Sony zrušila několik připravovaných titulů se zamýšlenou dlouhodobou podporou, včetně jednoho, na kterém pracoval právě Bend. Studio potvrdilo propouštění na svých sociálních sítích a uvedlo, že navzdory náročné situaci zůstává oddané budování své budoucnosti.

Mezi propuštěnými je například i vývojářský veterán a animátor Robert Morrison, který dříve pracoval na God of War nebo The Last of Us. Bend se měl dle dřívějších plánů věnovat vývoji nové značky s multiplayerem a prvky otevřeného světa, které měly navazovat na zkušenosti z Days Gone. Od jejich vydání v roce 2019 studio nepřišlo s žádnou novou hrou – když nepočítáme dubnový remaster téhož titulu.