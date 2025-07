22. 7. 2025 8:45 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Herní adaptace mimozemských filmů Avatar: Frontiers of Pandora obdrží k tříletému výročí update, který do hry přidá kameru z pohledu třetí osoby. Stisknutím tlačítka bude možné přepínat mezi perspektivami a zažít nádhernou planetu Pandora z trochu jiného úhlu. Další novinkou bude New Game+, tedy možnost rozehrát hru odznova s veškerým odemknutým vybavením, obtížnějšími protivníky a zbrusu novým stromem schopností.

Patch s funkcemi vyjde téměř na výročí hry 5. prosince.