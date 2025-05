Assassin's Creed Shadows čeká speciální mise ve stylu Dead by Daylight

19. 5. 2025 13:28 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Dead by Daylight má se před sebou, zdá se, bohatý rok plný spoluprací. Po zveřejnění plánů asymetrické hororovky, do níž letos dorazí obsah ze Zaklínače i Five Nights at Freddy’s, se karta obrací a jiná hra si naopak vypůjčuje věci z ní.

Konkrétně jde o březnovou novinku Assassin's Creed Shadows, která se už 27. května dočká speciálního questu, kde vstoupíte do mlhy a pokusíte se přežít.

Step into The Fog.

A new Dead by Daylight quest begins.

Slip through the shadows.

Survive the ordeal.#ACShadows × #DeadbyDaylight #TheFogIsCalling pic.twitter.com/E3c6Ja0NEt — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 14, 2025

Co přesně bude obsahem není jasné. Moc indicií nenabízí ani krátký teaser, kde Naoe a Jasuke sedí u ohniště, zatímco je sleduje tajemná obrněná osoba zpovzdálí.

Pravdu se zjevně dozvíte až v den vydání, kdy se mise a případné další bonusy odemknou všem majitelům Assassin's Creed Shadows na PC a konzolích.