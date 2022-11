Žebříček žebříků: Jaké jsou nejlepší a nejhorší žebříky ve hrách?

29. 11. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Když jsme v redakci přemýšleli o dalším žebříčku, který bychom pro vás poskládali, napadla nás geniální myšlenka: Proč neudělat žebříček žebříků? Je to herní prvek, který může být zpracovaný skvěle nebo, a to je častější, naprosto otřesně. Vybrali jsme si tedy některá pro žebříkový diskurz význačná díla a seřadili jsme je od nejlepšího po nejhorší podle toho, jak efektivně nám umí prodat svoje šprycle.

1. Death Stranding

Nejlepší pomocník Sama Bridgese. Umožňuje mu šplhat do výšin i překonávat propasti, což je ve hře, která si zakládá na překonávání obtížného terénu, prostě k nezaplacení. Akorát pozor na to, abyste neztratili rovnováhu a ze svého nejlepšího pomocníka nežuchli někam do hlubin! A ještě jeden důvod, proč jsou Kodžimovy žebříky super: Když je necháte ležet, můžou po nich v budoucnu přelézat i další hráči v místním inovativním multiplayeru.

zdroj: tisková zpráva

2. Resident Evil 4

Leon S. Kennedy to na španělském venkově nemá vůbec jednoduché. Z pátrání po unesené dceři prezidenta se šmahem stane boj o holý život a místo klasických zombií, s nimiž je už dobře obeznámen, mu po krku jdou Ganados, vesničané nakažení odpudivým šlahounovitým parazitem. Moc přátel nemá, zmíněná dcera prezidenta je nejotravnější NPC v historii videoher, Ada Wong je klasicky tajemná a Luis Serra se snaží především dobře vypadat.

V takové konkurenci není těžké prohlásit, že právě žebříky jsou jeho nejlepším přítelem. Sápou se po vás nenechavé pracky vidláků? Vylezte na stodolu a kopněte žebřík dolů! Běží na vás zdivočelá dvojčata s motorovou pilou? Utečte po žebříku! Potřebujete trochu probrat stádo? Stoupněte si k žebříku s brokovnicí, nechte nakažené idioty postupně vylézat jednoho po druhém a jenom louskejte jejich hlavičky dobře mířenými výstřely!

zdroj: Capcom

3. Counter-Strike

V jednoduchosti je krása. Kdo potřebuje trapně šplhat, chytat se příček a pracně se vytahovat vzhůru, když může prostě vyjet k nebesům jako ve výtahu s bouchačkou pořád před sebou? Žebříky ve střílečce od Valve jsou tak snadné na použití, že vám vlastně během hry ani nepřijde na mysl, že byste je měli řešit – což je u hyperkompetitivní střílečky založené na skillu, která si s realističností zrovna moc netyká, přesně ten správný přístup.

zdroj: Valve

4. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Když se řekne žebřík, každému se musí okamžitě vybavit slavná scéna z Metal Gear Solid 3. Hlavní hrdina Naked Snake tady šplhá vstříc svému osudu po technickém žebříku téměř tři minuty, zatímco mu k tomu zpívá Cynthia Harrell svá legendární slova What a thrill! Scéna je zcela nepřerušovaná jakoukoliv akcí. Vaše postava může pouze šplhat nahoru, dolů, případně spadnout. To všechno, zatímco slyšíte kovové klapání jednotlivých příček a hudební motiv ve stylu bondovských písniček.

Scéna je naprosto ikonická právě díky své bezprecedentní délce, ale i pasivitě. Absolutní pauza. Totální dekomprese mezi souboji s bossy, ale také nevyřčená symbolika. Tohle zkrátka jinde nenajdete. Ať už se bavíme o jiných hrách, nebo třeba i filmech, ze kterých tvůrce série Metal Gear, Hideo Kodžima, tak rád čerpá.

zdroj: tisková zpráva

5. F.E.A.R.

Malé holčičky v hororech nemá nikdo rád, ať už jde o Regan ve Vymítači ďábla, Samaru v Kruhu, nebo Esther ze Sirotka. Ve hrách si ale roli nejhorší malé holčičky v hororech bezpečně pojistila Alma ze série F.E.A.R. Jedna z ikonických lekaček se odehrává právě na žebříku. Vlastně se nic moc nestane, ale je dostatečně výmluvné, že když jsme začali mluvit o tomto tématu, byl F.E.A.R. jednou z prvních her, které nám okamžitě vytanuly na mysli.

zdroj: tisková zpráva

6. Medieval 2: Total War

Jasně, když má člověk čas, vždycky je lepší radši postavit obléhací věž, která obléhající vojáky chrání před otravnými projektily, ale když na to přijde, středověkou pevnost v Medievalu zvládnete dobýt prostě jenom se žebříky. Je na tom něco neuvěřitelně hrdinského, sledovat vaše panáčky, jak pod krutou palbou doběhnou k hradbám, vztyčí svoje ubohé lezecké pomůcky a pak se po jednom drápou nahoru. Nakonec se nashromáždí dost velká skupinka na to, aby méně početné či hůře vyzbrojené obránce zvládla, ale garantujeme vám, že z prvních dvaceti vojáků na hradbách to nepřežije ani jeden… Medieval má užitečné žebříky, ale osobně bychom po nich lézt nechtěli!

zdroj: Creative Assembly

7. Wolfenstein: The New Colossus

Žebříky ve hrách z pohledu první osoby jsou vždycky trochu oříšek. A Wolfenstein není výjimkou. Pokud šplháte vzhůru, nebudete mít problém. Stačí přijít k žebříku a B.J. Blazkowicz už sám pochopí, že chcete nahoru. Jednoduše se přicucnete, animace pro šplh naskočí a vy začnete svůj výstup.

Zní to super, jenom kdyby to fungovalo stejně i pro lezení směrem dolů. Pro správné uchycení se v takovém případě musíte podívat nejprve nahoru a pak dolů, než se B.J. chytí. Je to celé podivně otravné, takže většina lidí jednoduše skočí. Pád vám obvykle neubere tolik zdraví, aby to byl vážný problém, jsou ale případy, kdy se to opravdu nehodí. A pak žebříky ve Wolfíkovi proklínat budete.

zdroj: tisková zpráva

8. Bloodborne

Datadisk The Old Hunters pro Bloodborne není žádný med. Sice vás vezme do zdánlivě dobře známých (byť poněkud pokroucených) kulis, ale velmi záhy zjistíte, že lovcovu noční můru obývají daleko drsnější nepřátelé, než jste byli zvyklí. Ani se nerozkoukáte a už vás do hlavy kopytem mlátí zmutovaný Ludwig, případně vám ve vnitřnostech šátrá sexy Lady Maria.

Kupodivu ale ty nejvíce hrůzu nahánějící momenty nemají na svědomí regulérní bossové, i když ječící sirota na pláži určitě mnohým přivodila řadu bezesných nocí. Kdepak, zdaleka nejhorší zážitek vám v opuštěné rybářské vesnici připraví nenápadná studna, do které můžete slézt žebříkem. Jen si asi už na něm povšimnete žraločího monstra, které na vás číhá. V tu chvíli jste ale ostřílený lovec, který se jen tak něčeho nelekne, takže proč nejít dál!

Souboj na malém prostoru, do kterého se brzy zapojí ještě DRUHÉ ŽRALOČÍ MONSTRUM, je ovšem pekelný a na radosti nepřidá ani fakt, že vylézt zpátky po žebříku je v salvě útoků téměř neřešitelný úděl. Ani ta odměna v podobě meče Rakuyo nebyla pro náš Strength build kdovíjaká…

zdroj: tisková zpráva

9. GTA V

Kolikrát se nám stalo, že jsme v GTA V chtěli vstoupit na žebřík směrem dolů, naše postava se odmítla chytit a radši se za komického máchání rukama rozhodla rozflákat dole na betonu? Víckrát, než bychom byli ochotni připustit. A hra nám ještě drze tvrdí, že jsme spáchali sebevraždu! Ještě že pětka na rozdíl od starších dílů už aspoň rozdává checkpointy během misí…

zdroj: tisková zpráva

10. Dark Souls

Je v zásadě úplně jedno, o jaký díl trilogie Dark Souls se jedná. V každém případě si můžete být jisti, že narazíte na situaci, kdy si budete chtít rychlým sklouznutím urychlit cestu dolů po žebříku, jen abyste dole zapomněli pustit tlačítko a ladně se vrhli vstříc smrti pádem do hlubin. Co víc k tomu napsat? Příště už si na to (možná) dáte pozor!

zdroj: tisková zpráva

11. The Last of Us

The Last of Us je jedna z nejlepších her všech dob, ale její žebříky patří k těm nejhorším. Jsou totiž využívané jako součást nesmírně otravných hádanek, kdy musíte žebřík popadnout, STRAŠNĚ POMALU s ním někam dojít a tam ho opřít, abyste se dostali dál. Vypadnutí z tempa je zajištěno, což je u narativního zážitku vyložené selhání.

zdroj: Foto: Naughty Dog

12. Série Stronghold

Ladderman zní jako nějaký mizerný superhrdina, který dokáže ze zadku vždy pohotově vytáhnout nějaký ten žebřík. Uvízla vám kočka na stromě? Práce pro Laddermana! Je třeba vynést lidi z okna hořícího domu? Zavolejte Laddermana!

Realita je ovšem ještě trapnější. V sérii Stronghold je ladderman ta nejvíc nuzná jednotka, jakou můžete mít. Jasně, sice nosí všude svůj žebřík, takže je stačí poslat na jakoukoliv zeď a vaše jednotky mohou začít promptně zlézat, ale problém je, že ladderman je jinak naprosto k ničemu. Nemá brnění, sám se do boje nepouští. A když postaví svůj žebřík, ne všichni vaši vojáci ho mohou použít.

Aby toho nebylo málo, jednotkám trvá nesmyslně dlouho, než po žebříku vyšplhají, a pokud ladderman během jejich šplhání umře, všichni, co byli v ten moment na žebříku, zemřou s ním. Stronghold 2 alespoň přidal možnost, že ladderman po ztrátě žebříku rozdává pěsti nepřátelům, sotva to ale zachrání tuhle nuznou jednotku, jejíž jedinou výhodou je levná pořizovací cena.

zdroj: tisková zpráva

13. Assassin’s Creed 4: Black Flag

Elitní asasín Edward s rychlostí pádícího jelena pronásleduje prchajícího nepřítele. Přeskakuje překážky, ladně plachtí vzduchem, vzdálenost ke kořisti se stále zkracuje, stačí běžet rovně a už toho parchanta máte… Když tu náhle blonďatý pirát drapne opodál stojící žebřík, začne na něj šplhat a oběť mezitím frnkne jako pták. PROBOHA TĚ PROSÍM, NESAHEJ NA TO, KENWAYI!