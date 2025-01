Best of 2024: Největší překvapení roku

31. 12. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Překvapení roku je v redakci jednou z nejoblíbenějších kategorií. Však kdo by nebyl rád příjemně překvapený? Herní průmysl nás každý rok umí zaskočit jak nečekanými zklamáními, tak i nečekaně skvělými zážitky. Právě druhá skupina je ale tou, která nás baví nejvíce – momenty, kdy čekáte málo a dostanete hodně. Od malých nezávislých projektů přes nečekaně vyvedená pokračování až po remaky klasických titulů – rok 2024 nám znovu ukázal, že herní průmysl je plný nečekaných zázraků. Jen víc takových!

zdroj: Arrowhead Game Studios

Když studio Arrowhead oznámilo pokračování kooperativní twin stick střílečky, vzbudilo to zvědavost, ale zároveň i skepsi. Původní Helldivers nebyli špatní, drželi si spíše kultovní status, ale že by autoři po letech dokázali přijít s něčím přelomovým, potenciálně masovějším? Ukázalo se, že ano – a to ve velkém stylu.

Helldivers 2 se na poli multiplayerových stříleček vmžiku stali megahitem, který nečekali ani v Arrowhead. Do ochrany jediné správné demokracie se v satirické akci inspirované Hvězdnou pěchotou pustily miliony lidí, jejichž zájem Arrowhead jen podpořilo živými reakcemi a dávkováním nového obsahu na základě postupu vesmírné fronty. Takhle se má dělat hra jako služba.

zdroj: Playstack

Nezávislé hry od jednoho vývojáře mohou být buď malé experimenty, nebo nečekané klenoty. Balatro od LocalThunka patří do té druhé kategorie. Karetní roguelite nás zaujalo kombinací jednoduchého konceptu pokerových figur a šílených twistů, které přidávají zcela novou vrstvu strategie a zábavy. Holografické, zlaté či tarotové karty, speciální pravidla a záludní bossové mění každou partii v nevypočitatelný zážitek.

Pixelová psychedelie doplněná chillwave soundtrackem vtáhne a nepustí. Ačkoliv jde o titul od jediného vývojáře, působí překvapivě propracovaně a profesionálně. Hravě dokazuje, že malé projekty mohou dosáhnout velkých věcí a podrobit si miliony snáz než kdejaký titul s miliardovým rozpočtem.

zdroj: Bloober Team

Bylo mnoho důvodů pochybovat. Bloober Team, studio známé spíše béčkovými horory, dostalo za úkol vytvořit remake jedné z nejikoničtějších her všech dob. Kombinace mohla působit jako recept na katastrofu, ale výsledek nás ohromil. Silent Hill 2 nejen zachovává ducha originálu, ale přináší i moderní technické zpracování a vlastní dobré nápady, které z něj dělají mistrovské dílo.

Vylepšená grafika, emotivní výkony herců a nový zvukový design dokázaly aktualizovat legendární příběh Jamese Sunderlanda pro moderní publikum, aniž by ztratily původní melancholii a hrůzu. Bloober Team se odvážil vystoupit z komfortní zóny a podařilo se mu překonat všechna očekávání. Silent Hill 2 se tak stal nejen nejlepším remakem roku, ale také důkazem, že se i outsider může legendy zhostit se ctí a uspět.