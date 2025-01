Best of 2024: Nejpůsobivější audiovizuální styl

3. 1. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V uplynulém roce jsme se opět dočkali řady vizuálně a zvukově ohromujících her, které si získaly naše srdce svou kreativitou a důsledným zpracováním detailů. Téměř každý titul zvládl alespoň trochu přispět k dojmu, že hraní her překračuje hranice prosté zábavy a umí být i uměním. Ze široké konkurence jsme vybrali tři nejlepší tituly, které letos excelovaly svou audiovizuální prezentací.

zdroj: FromSoftware

FromSoftware se s rozšířením Shadow of the Erdtree vrátil k jednomu z nejvýraznějších herních světů posledních let. Datadisk znovu potvrdil, že Elden Ring není jen o nekompromisní hratelnosti plné umírání, ale také o dechberoucím vizuálním zpracování. Mystická krajina plná rozpadajících se ruin, rozlehlých plání a tajuplných lesů si udržuje nezaměnitelnou atmosféru.

Hru zdobí fantastické detaily, jako jsou dynamické efekty světla a stínu či jedinečná barevná paleta každé oblasti. Hudební doprovod umocňuje pocit osamělého dobrodružství, kdy orchestrální skladby plynule přecházejí mezi melancholickými tóny a epickými crescendy při setkání s bossy. Shadow of the Erdtree není jen další porce Elden Ringu, je to audiovizuální cesta, kterou stojí za to prožít a proumírat.

zdroj: Bigmode

Nenápadná pixelartová metroidvania dokazuje, že špičkový audiovizuální styl není jen o realistické grafice. Animal Well ohromuje svou schopností vyvolat emoce prostřednictvím jednoduché, ale precizně navržené estetiky. Minimalistická grafika s důrazem na hru neonového světla a stínu vytváří tajemný, hypnotický podzemní svět, kde každé zákoutí působí jako ztracená relikvie z jiné dimenze.

Zvukový design je další silnou stránkou hry. Kombinace ambientní hudby a promyšlených zvukových efektů zajišťuje, že každý krok, šelest či kapající voda přispívají k dojmu podivuhodné izolaci na dně studny. Animal Well je audiovizuální mistrovské dílo, které ukazuje, že krása a umění mohou existovat i ve zdánlivé jednoduchosti.

zdroj: Ninja Theory

Pokračování příběhu Senuy opět posunulo hranice očekávání, čeho lze důmyslnou kombinací audiovizuálních prvků ve hrách dosáhnout. Oslní nejen realistickou grafikou a filmovým zpracováním, ale především nabízí hluboký emocionální zážitek, který z velké části formuje právě zvuková složka.

Hra kombinuje neuvěřitelně detailní motion capture se špičkovými hereckými výkony, věrně vymodelované prostředí a sugestivní zvukový design, z kterého mnohdy doslova mrazí v zádech. Nejvíc si ho díky využití binaurálního audia vychutnáte s kvalitním headsetem a možná sami začnete pochybovat, jestli Senuiny hlasy náhodou nepocházejí z vaší hlavy. Zvuky, které slyšíte, nejsou jen doprovodem – jsou zásadní součástí herního zážitku.

Zvuková krajina v mysli a hudební doprovod se dokonale prolínají s nádhernou grafikou. Herní svět není jen realističtější, je živý, děsivý a krásný zároveň, čímž vás dokonale vtáhne do víru Senuiny traumatizované mysli.