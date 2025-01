Best of 2024: Nejlepší multiplayer

6. 1. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Herní svět nám rok co rok přináší nové zážitky a nezapomenutelné momenty, které sdílíme s přáteli... nebo naprosto cizími lidmi, na které pak ve větší či menší míře nadáváme. I letos jsme vybrali tři tituly, které v tomto ohledu září a dali jsme je na pomyslný stupínek vítězů v kategorii nejlepšího multiplayeru.

3. místo - Super Mario Party Jamboree

zdroj: Nintendo

Pro milovníky zábavných a nenáročných gaučových i online her je Super Mario Party Jamboree naprostou povinností. Tenhle titul představuje vrchol Mario Party her a disponuje velkou pestrostí, a především přístupností pro celou rodinu. Každá minihra je pečlivě navržená tak, aby byla okamžitě zábavná, dynamická a příjemně soutěživá. Jamboree navíc navazuje jak na tradiční prvky série, tak přidává do mixu inovativní herní mechanismy.

I kdybyste zůstali jen u miniher, máte tu hodiny a hodiny zábavy pro víc hráčů, ale je tu samozřejmě klasická hra ve stylu Človeče, nezlob se, pohybové módy a pak speciální módy pro online multiplayer, protože ne pokaždé musíte mít po ruce několik kamarádů. Prostě ultimátní multiplayerová zábava, kompetitivní i kooperativní, na delší i krátké herní sekvence, pro domácí zábavu na gauči i přes internet. A při létání s Mariem si můžete solidně namakat ruce.

zdroj: Saber Interactive

Space Marine 2 čerpá ze slavného světa Warhammeru 40,000 a přináší povedenou kombinaci kooperace a PvP, samozřejmě v oddělených módech. Multiplayer možná nepřináší nic objevného, ale stejně jako kampaň je zpracovaný precizně, bez zbytečných kudrlinek a nanejvýš zábavně.

Boj proti Tyranidům a Thousand Sonům je v kooperaci adrenalinový, stylový a nabízí solidní možno seberealizace skrze různé třídy. Díky spoustě kosmetických předmětů si můžete vytvořit mariňáka z vaší oblíbené kapituly (nebo z úplně vlastní). Kombinace rychlosti, akce a populárního, v mnoha ohledem přepáleného světa tu funguje na jedničku a to i v PvP, kde můžete vesele drtit i živé nepřátele a provádět jim organickou i technickou rozborku meči, kladivy a podobně.

1. místo - Helldivers 2

zdroj: Arrowhead Game Studios

Velké překvapení. Helldivers 2 posouvá kooperativní hraní na novou úroveň kombinací bizarního humoru, tak trochu odcizeného z filmové Hvězdné pěchoty, a dobrých mechanik. Multiplayerový režim zdůrazňuje nutnost spolupráce a taktiky, protože jeden chybný krok může ohrozit celý tým, což samozřejmě vede k tomu, že jej často naschvál uděláte a už se jen bavíte vzniklým chaosem.

Především friendly fire a to je prostě skoro vždy zábava v kruhu přátel a zdroj ryzích emocí ve skupince naprostých cizinců. Nemluvě o tom, že když se na vás valí hordy nepřátel, mezi které dopadá kobercové bombardování a těžké kulomety trhají těla na cucky, působí Helldivers 2 jako vysokorozpočtový akční film – jsou zkrátka vtipní, zábavní a udrželi naši pozornost po desítky hodin.