Best of 2024: Nejlepší akční adventura

8. 1. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Akční adventury patří mezi naše „oblíbené“ žánry, protože v rámci jejich čím dál tradičnějšího prolínání je stále těžší narýsovat jasné hranice. Nicméně, letos to nebylo tak těžké, a hlavně jsme měli celkem jasno i o finální trojce her. Takže, tady jsou vítězové v asi nejpočetnější kategorii her.

3. místo – Silent Hill 2

zdroj: Bloober Team

První videa a záběry z hraní určitě nemluvily ve prospěch Bloober Teamu a jejich počinu. Popravdě, na téhle práci je nejpříjemnější se mýlit v negativním odhadu a místo průšvihu dostat skvělou hru – a přesně to se polským vývojářům podařilo. Silent Hill 2 je nejen nesmírně věrný předloze, a to včetně příběhu, ale především převádí více než dvacet let starou hru do takové podoby, v jaké by měly vypadat hry v roce 2024. Výsledkem je strhující napínavé dobrodružství, ve kterém není nouze o horor fyzický a především psychický.

2. místo – Astro Bot

zdroj: Sony

Naprosto opačnou atmosférou disponuje návyková a stylová hra z dílny Team Asobi. Skákačka se kombinuje s příjemnou akcí, k tomu vyhrává povedený soundtrack a ještě naplno těží z dekád historie her na PlayStationu. Jakmile naskočíte do vesmíru Astro Bota, říkáte si: Ještě jeden svět, jednu planetu, jeden systém a vlastně nakonec dojdete k tomu, že chcete posbírat všechny unikátní boty, protože tu funguje nejen sběratelská vášeň, ale také ryzí hratelnost, která vás chytne a nepustí.

1. místo – Indiana Jones and the Great Circle

zdroj: Machine Games

Indiana Jones, jakožto hrdina, je esencí žánru akční adventury, ale byla otázka, zda MachineGames dokáží udělat žánrový úkrok do takové míry, že se z jeho nového videoherního dobrodružství nestane spíš akce občas narušená prostými puzzly. Kdepak. Ani náhodou. Dostali jsme brilantní hru, která nejen respektuje předlohu, ale plně se jí vyrovná a skvěle vystihuje Indyho ducha. Velkolepá výprava, cit pro atmosféru, důraz na řešení prastarých hádanek, skvělí záporáci, dabing Troye Bakera… tohle se prostě povedlo na jedničku s hvězdičkou. Samé biče, řekli by pamětníci.